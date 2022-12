Ein Basar in Teheran (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Morteza Nikoubazl)

Auf Videos in den sozialen Medien sind geschlossene Geschäfte in Innenstädten zu sehen, wie etwa im Basar der Hauptstadt Teheran. Auch in Isfahan, Schiraz und vielen kleineren Städten sollen Händler ihre Läden nicht geöffnet haben. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Augenzeugen, die Basidsch-Miliz habe ihre Präsenz im Zentrum Teherans verstärkt. Die Revolutionsgarden kündigten an, hart gegen - so wörtlich - Krawallmacher, Schläger und Terroristen vorzugehen.

Am Wochenende hatte der iranische Generalstaatsanwalt angekündigt, dass die sogenannte Sittenpolizei aufgelöst werde. Zu deren Aufgaben gehörte bisher vor allem die Überwachung der Kleidervorschriften für Frauen. Aktivisten vermuteten ein Ablenkungsmanöver und riefen zu einem Generalstreik auf, der den Iran wirtschaftlich treffen soll.

