Solidarität mit Frauen im Iran

Unter dem Titel "Marsch für die Freiheit" zog am Mittag eine Demonstration durch die Kölner Innenstadt. Organisiert wurde die Kundgebung unter anderem vom deutsch-ukrainischen Verein "Blau-Gelbes Kreuz". Die Demonstranten forderten mehr Druck auf die iranische Regierung in Teheran zur Freilassung politischer Gefangener. Gleichzeitig verlangten sie mehr Hilfe für die vom Krieg erschütterte Ukraine sowie eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.

Weniger Teilnehmer in Berlin als erwartet

In Berlin zogen zwei Demonstrationszüge durch die Stadt. Am Brandenburger Tor in Berlin kamen nach Schätzung der Polizei rund 200 Menschen zusammen. Auch am Werderschen Markt in der Nähe des Auswärtigen Amts demonstrierten Menschen. Die Polizei sprach von rund 450 Teilnehmern. Beide Kundgebung verliefen den Angaben zufolge störungsfrei. Angemeldet gewesen waren die Aktionen mit jeweils 1.000 und 1.500 Personen. Solidaritätskundgebungen mit der iranischen Protestbewegung gab es unter anderem auch in Hannover, Frankfurt/Main und München.

Schweizer Politikerin schneidet sich aus Solidarität Haare ab

Im schweizerischen Bern forderten rund 3.000 Menschen schärfere Sanktionen gegen das iranische Regime. Aus Solidarität mit dem demonstrierenden Frauen im Iran schnitt sich die sozialdemokratische Politikerin und Nationalrätin Flavia Wasserfallen die Haare ab, wie die Berner Zeitung berichtet. Wasserfallen sagte demnach in ihrer Rede, die Schweiz müsse sich sich aktiv für eine UNO-Menschenrechtsmission im Iran einsetzen.

Auch heute gab es im Iran wieder Proteste, laut Studentenverbindungen in mindesten sechs großen Universitäten des Landes. Sie zählen zu den Zentren des Widerstands gegen die iranische Führung. In der Provinz Sistan und Belutschistan sind nach offiziellen Angaben insgesamt mehr als 600 Menschen festgenommen worden.

Auslöser der seit Wochen anhaltenden Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach Polizeigewahrsam. Angeblich soll die junge Frau ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen haben.

