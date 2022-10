Protestaktionen wie hier in Schwerin gab es in vielen ostdeutschen Städten, vor allem gegen die Energiepolitik. (Bernd Wüstneck / dpa / Bernd Wüstneck)

In Gera gingen nach Angaben der Polizei rund 10.000 Menschen auf die Straße. An dem Marsch nahm auch der Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, Höcke, teil. Aus Weimar wurden über 4.200 Demonstranten gemeldet. Auch in Sachsen demonstrierten vielerorts Menschen, so etwa in Leipzig, Dresden und Plauen.

In Frankfurt/Oder zogen rund 2.000 Menschen durch die Innenstadt. Auch in Cottbus, der zweitgrößten Stadt Brandenburgs, gab es eine Demonstration. In Magdeburg versammelten sich rund 2.700 Teilnehmer und in diversen Städten in Mecklenburg-Vorpommern demonstrierten rund 7.000 Menschen, so etwa in Schwerin, Wismar und Ludwigslust.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.