Coronavirus - Demonstration gegen die Maßnahmen in Hamburg (Archivbild) (Georg Wendt/dpa)

Geplant sind Kundgebungen in Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg. In der Hansestadt rechnet die Polizei mit 8.000 Teilnehmenden. In zahlreichen Städten wollen Vereine und Kirchengemeinde gegen die Corona-Gegner protestieren.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.