Die Stadt Mykolajiw ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe (Archivbild). (Marko Ivkov / AP / Marko Ivkov)

Dabei wurde in der südlichen Stadt Mykolajiw mindestens ein Mensch verletzt, wie die Behörden mitteilten. Zudem seien fünf Wohnhäuser sowie mehrere Laden- und Bürogebäude durch herabfallende Trümmer abgeschossener Drohnen beschädigt worden. Durch den Angriff wurde auch ein Wärmekraftwerk beschädigt, so dass laut Angaben des ukranischen Premierministers Schmyhal derzeit rund 46.000 Menschen ohne Wärmeversorgung sind. Auch in der Region Kiew wurden mehrere Häuser beschädigt. Das ukrainische Militär erklärte, insgesamt habe Russland in der Nacht mit mehr als 140 Drohnen angegriffen.

Russland meldete seinerseits einen ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod, bei dem eine Frau getötet wurde.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.