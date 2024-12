Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am morgigen Montag stark bewölkt und schauerartiger Niederschlag. Oberhalb von 300 bis 500 Metern Schnee, im Süden teils bis in tiefe Lagen. Im Nordwesten später Auflockerungen. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

An Heiligabend im Süden und Südosten sowie in den östlichen Mittelgebirgen anfangs noch Regen-, oberhalb von 300 bis 400 Meter Schneeschauer, an den Alpen länger anhaltend Schneefall. Sonst vereinzelt auch etwas Sonne. Später im Westen und Nordwesten neuer Regen möglich. 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.