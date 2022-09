Am Piccadilly Circus wird das Porträt der Queen gezeigt. (picture alliance / ZUMAPRESS / Vuk Valcic)

Am Morgen wird der Sarg der am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorbenen Queen von Westminster Hall zur nahegelegenen Kathedrale gebracht. An der Trauerfeier am Mittag nehmen rund 2.000 Gäste teil, darunter Staatsoberhäupter und Monarchen aus aller Welt. Deutschland wird durch Bundespräsident Steinmeier vertreten.

Anschließend wird der Sarg der Queen nach Schloss Windsor übergeführt. Nach einer Feier in der dortigen St. George's Chapel findet am Abend die Beisetzung im Familienkreis statt.

Das Staatsbegräbnis für die Queen ist das erste in Großbritannien seit dem Tod des einstigen Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965. Die Trauerfeierlichkeiten für die Königin finden unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt - für die Londoner Polizei ist es der größte Einsatz ihrer Geschichte.

