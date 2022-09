Am Piccadilly Circus wird das Porträt der Queen gezeigt. (picture alliance / ZUMAPRESS / Vuk Valcic)

Bei einem Empfang im Londoner Buckingham-Palast hat Bundespräsident Steinmeier dem britischen König Charles III. kondoliert. Zuvor hatte Steinmeier zusammen mit seiner Frau Abschied von der Queen am aufgebahrten Sarg der Monarchin im Parlamentsgebäude Westminster Hall genommen. Im Interview mit dem ZDF wies Steinmeier auf die Einzigartigkeit des Staatsbegräbnisses für die verstorbene Königin Elizabeth II. in London hin. Dies sei ein "Jahrhundertereignis", sagte Steinmeier und würdigte die Autorität der Queen, die sie durch Beständigkeit und Erfahrung erlangt habe. Eine 70-jährige Regentschaft werde aber kaum noch einmal möglich sein, meinte der Bundespräsident. Er wird Deutschland bei der Trauerfeier repräsentieren.

Nach dem Gedenken in Westminster Abbey wird der Sarg der Queen nach Schloss Windsor übergeführt. Nach einer Feier in der dortigen St. George's Chapel findet am Abend die Beisetzung im Familienkreis statt. Der britische König Charles III. zeigte sich tief bewegt von der großen Anteilnahme am Tod seiner Mutter Elisabeth II. Vor dem endgültigen Abschied von der Queen am Montag wolle er sich bedanken bei den "unzähligen Menschen", die eine Stütze und Trost in der Zeit der Trauer waren, erklärte der König. Seine Familie sei gerührt davon, dass so viele den lebenslangen Dienst von Elisabeth der Zweiten würdigten. Die Warteschlange vor dem Parlamentsgebäude Westminster Hall mit dem aufgebahrten Sarg der Königin wurde inzwischen geschlossen.

Das Staatsbegräbnis für die Queen ist das erste in Großbritannien seit dem Tod des einstigen Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965. Die Trauerfeierlichkeiten für die Königin finden unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt - für die Londoner Polizei ist es der größte Einsatz ihrer Geschichte.

