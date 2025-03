Öffentlicher Dienst

Warnstreik bei Verdi (IMAGO / Bonn.digital / Marc John)

In vielen Städten bleiben Straßenbahnen und Busse in den Depots, Kitas und Schwimmbäder sollen geschlossen bleiben. Auch die Müllabfuhr ist betroffen.

Der "landesweite Warnstreiktag" an Rhein und Ruhr sei der Höhepunkt der Aktionen vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot gemacht.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.