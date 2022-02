Demokratische Republik Kongo: Zahlreiche Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager. (Imago/blickwinkel)

Dies teilten örtliche Hilfsorganisationen mit. Danach soll es sich bei den Angreifern um Mitglieder der Codeco-Miliz gehandelt haben. Diese seien mit Macheten und Gewehren bewaffnet in das Lager Savo in der Provinz Ituri eingedrungen. In dem Lager hielten sich nach UNO-Angaben im Dezember rund 4.000 Menschen auf, die aus ihren Heimatorten vertrieben worden waren.

Die Codeco-Kämpfer gehören überwiegend zur Volksgruppe der Lendu. Diese steht seit Jahrzehnten im Konflikt mit der Volksgruppe der Hema.

