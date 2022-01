Unter ihnen seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, teilten die Behörden mit. In den vergangenen Wochen hat die Gewalt in dem westafrikanischen Land zugenommen. Am Donnerstag kündigte Präsident Buhari ein entschiedenes Vorgehen gegen bewaffnete Banden an.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.