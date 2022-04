Bei Angriffen des pakistanischen Militärs in Afghanistan hat es zahlreiche Tote gegeben. (Deutschlandradio)

Wie ein Vertreter der machthabenden islamistischen Taliban in Kabul erklärte, wurden in der Provinz Khost im Osten Afghanistans vier Dörfer von Pakistan aus bombardiert. Dabei seien mindestens 45 Menschen getötet worden - darunter auch Kinder. Zudem gebe es viele Verletzte. Eine Stellungnahme seitens des pakistanischen Militärs gibt es nicht. - Die Grenzregion zwischen den beiden Ländern gilt seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan als unsicher.

