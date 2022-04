Talibankämpfer und medizinisches Personal an einem Krankenhaus, in dem Opfer des Anschlags behandelt werden. (AFP)

Die Explosion nördlich von Kundus habe sich während des Freitagsgebets ereignet, erklärte ein Sprecher der herrschenden islamistischen Taliban. Die Moschee ist vor allem bei Anhängern des Sufismus beliebt, einer spirituell ausgerichteten Strömung des Islams. Radikale Gruppen wie die Terrormiliz IS betrachten Sufis als Ketzer.

Gestern waren bei einem Anschlag in einer schiitischen Moschee in Masar-i-Scharif und einem weiteren Anschlag in Kundus mindestens 16 Menschen getötet worden. Der afghanische Ableger des IS reklamierte beide Taten für sich. Seit ihrer Machtübernahme im vergangenen August waren die Taliban gegen den IS in Afghanistan vorgegangen.

