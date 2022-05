Bei einer Anschlagsserie in Afghanistan sind mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden. (Masih Paeiz/AP/dpa)

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden in der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif Sprengsätze in drei Kleinbussen in verschiedenen Bezirken der Stadt platziert. Bei den Explosionen kamen mindestens 10 Personen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich die IS-Terromiliz. Am Abend explodierte in der Hauptstadt Kabul eine Bombe in einer Moschee. Dabei starben mindestens sechs Menschen, 18 wurden verletzt, wie das Innenministerium mitteilte.

Seit der Machtübernahme durch die Taliban im Sommer vergangenen Jahres ist die Zahl der Bombenanschläge zurückgegangen. Allerdings gab es mehrere Anschläge der IS-Dschihadisten während des Fastenmonats Ramadan.

