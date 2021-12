Rund 70 weitere seien mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand sei vermutlich im Maschinenraum entstanden und habe sich rasch ausgebreitet. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Fähre mit insgesamt 300 Passagieren an Bord mitten auf einen Fluss befunden. Etliche Menschen seien ins Wasser gesprungen. Die Bergungsarbeiten dauerten an. Die Zahl der Toten könne noch steigen, hieß es.

