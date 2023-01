Hubschrauberabsturz in Browary, Ukraine (Daniel Cole/AP/dpa)

Selenskyj sprach von mindestens 16 Toten, unter ihnen auch Innenminister Monastyrskyj, dessen Stellvertreter Jenin und ein Staatssekretär. An Bord der Maschine befanden sich neun Personen, die anderen kamen am Boden ums Leben, darunter drei Kinder. Der Hubschrauber war in der Stadt Browary im Großraum Kiew nahe eines Kindergartens abgestürzt. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach den Familien der Opfer, dem ukrainischen Präsidenten sowie der gesamten Ukraine ihr tiefes Beileid aus. Auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki äußerte sich bestürzt. Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, der Absturz zeige erneut den immensen Tribut, den die Ukraine in diesem Krieg zahle. Bundesinnenministerin Faeser bot die Hilfe Deutschlands bei der Untersuchung der Absturzursache an.

