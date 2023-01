Diesen Winter hat es in Afghanistan schon viele Tote wegen der Kälte gegeben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hussein Malla)

Das erklärte der Sprecher des nationalen Katastrophenmanagements gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Laut den Vereinten Nationen hat das kalte Wetter in vielen Teilen des Landes außerdem tausende Nutztiere getötet. Nach Angaben von Meteorologen könnten die Temperaturen in den kommenden Tagen sogar noch weiter fallen.

Kalte Winter sind in Afghanistan nichts ungewöhnliches, dieses Jahr fallen die Temperaturen aber besonders tief. In der Hauptstadt Kabul wurden an manchen Tagen bis zu minus 20 Grad gemessen. Vielerorts hat starker Schneefall die Hauptstaßen blockiert.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.