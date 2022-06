Nach Angaben der Europäischen Union hat der Angriff sogar mehr als hundert zivile Opfer gefordert. Der Überfall auf das Dorf war nach Regierungsangaben eine Vergeltungsaktion, nachdem Soldaten der Armee etwa 40 mutmaßliche Dschihadisten getötet hatten.

In Burkina Faso gibt es wie in den Nachbarländern Mali und Niger seit Jahren regelmäßig dschihadistische Angriffe. In dem Konflikt wurden bereits mehrere tausend Soldaten und Zivilisten getötet sowie zwei Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.