Bewaffneter Angriff

In Nigeria kommt es immer wieder zu Anschlägen auf christliche Kirchen. (picture alliance / dpa)

Die genaue Zahl der Opfer ist unklar. In ersten Meldungen lokaler Medien ist von "Dutzenden" die Rede. Ein nigerianischer Parlamentsabgeordneter, der in Owo im Südwesten des Landes nach eigenen Angaben Augenzeuge war, berichtete von mehreren bewaffneten Angreifern. Sie hätten auf Besucher der Pfingstsonntagsmesse geschossen sowie Sprengsätze gezündet. Papst Franziskus ließ über den Vatikan mitteilen, er bete für die Opfer und Hinterbliebenen an diesem Tag, der eigentlich Anlass gebe, das Pfingstfest zu feiern.

In Nigeria gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Anschläge von dschihadistischen Gruppen auf christliche Kirchen. Bislang konzentrierten sich die Attentate auf den überwiegend muslimisch geprägten Norden des Landes. Der Anschlag heute wäre der erste in dem westafrikanischen Land, der im weitgehend christlichen Süden verübt wurde.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.