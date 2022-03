Bei dem Anschlag auf eine Moschee in Peshawar in Pakistan gab es mindestens 60 Tote (Muhammad Sajjad)

Weitere 200 Menschen seien in der Stadt Peshawar verletzt worden, hieß es. Das Innenministerium versetzte landesweit Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Am Abend reklamierte die Terrormiliz IS den Anschlag in einer Mitteilung für sich. Zwei Selbstmordattentäter waren in die Moschee eingedrungen und hatten dort Sprengsätze gezündet.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.