Afghanistan und Pakistan

Überschwemmungen in Pakistan (Zahid Hussain/AP/dpa)

Die Talibanregierung teilte mit, dass in den vergangenen Wochen 178 Menschen in den Wassermassen ums Leben gekommen seien. 250 weitere wurden verletzt. Außerdem seien tausende Häuser und viele Hektar Land zerstört worden. - Saisonale Fluten gibt es in Afghanistan zwar jedes Jahr, dieses Jahr sind sie jedoch besonders stark.

In Pakistan sind nach Angaben der dortigen Katastrophenschutzbehörde seit Mitte Juni 903 Menschen in den Fluten gestorben - mehr als 100 alleine in den vergangenen zwei Tagen. Auch hier hatten andauernde Regenfälle zu den Überschwemmungen geführt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.