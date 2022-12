Eine spiegelglatte Straße heute früh in Koblenz. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Auf der A 27 in der Nähe von Bremen kam ein Mann ums Leben, als sein Fahrzeug von der Fahrbahn rutschte. Die Autobahn war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Viele Unfälle wurden unter anderem auch aus den Regionen Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Osnabrück und dem Emsland gemeldet. Die Polizei bat die Autofahrer, ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen.

Am Flughafen in Frankfurt am Main wurden bereits am Morgen 176 Starts und Landungen annulliert. Der Deutsche Wetterdienst warnte bundesweit vor Behinderungen auch im Schienenverkehr. In mehreren Regionen fällt heute der Schulunterricht aus.

