Eine spiegelglatte Straße heute früh in Koblenz. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Auf der A 27 in der Nähe von Bremen kam ein Mann ums Leben, als sein PKW von der Fahrbahn rutschte, die Leitplanke durchbrach und gegen einen Baum prallte. Am Flughafen in Frankfurt am Main wurden heute früh 176 Starts und Landungen annulliert. Die Züge fuhren nach Angaben der Bahn vorübergehend langsamer als üblich. In mehreren Regionen fällt heute der Schulunterricht aus.

Inzwischen ließ die Glatteisgefahr im Nordwesten und Westen wieder nach. Im Laufe des Tages soll es im Osten verbreitet Glatteisregen geben.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.