Verbraucherschutzverbände

Nach Ablauf der Mindestvertragszeit habe inzwischen jeder das Recht, mit einer Frist von einem Monat zu kündigen - egal, was in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehe, teilten die Verbraucherzentralen und der Verbraucherservice Bayern mit . Sie haben nach eigenen Angaben die Kündigungsfristen in Verträgen von über 800 Unternehmen überprüft. Zahlreiche Anbieter gäben demnach in den Vertragsbedingungen unwirksame Verlängerungen oder falsche Kündigungsfristen an, hieß es. Entsprechende Firmen seien nun abgemahnt oder verklagt worden.