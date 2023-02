Nach dem Angriff Russlands liegt Butscha in Trümmern. (Foto aus dem April 2022) (picture alliance / AA / Metin Aktas)

Im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, werden Bundeskanzler Scholz und zahlreiche Mitglieder seines Kabinetts sowie Bundestagspräsidentin Bas und Bundesratspräsident Tschentscher erwartet. Vorgesehen ist zudem eine Video-Botschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. In der Hauptstadt und in anderen Städten Deutschlands wurden zahlreiche Demonstrationen angemeldet. Die zentrale Solidaritäts-Kundgebung in Berlin steht unter dem Motto "Das Ungeheuerliche nicht hinnehmen". Zwischen Münster und Osnabrück wird mit einer Menschenkette ein Zeichen für den Frieden gesetzt.

Die russische Armee war auf Befehl von Präsident Putin am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Der Krieg hat seitdem nach westlichen Schätzungen auf beiden Seiten zum Tod von 150.000 Menschen geführt, Millionen wurden in die Flucht getrieben.

