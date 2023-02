Nach dem Angriff Russlands liegt Butscha in Trümmern. (Foto aus dem April 2022) (picture alliance / AA / Metin Aktas)

Bundespräsident Steinmeier hat dazu zusammen mit dem ukrainischen Botschafter Makeiev eingeladen. Teilnehmen wollen unter anderem Bundeskanzler Scholz, mehrere Kabinettsmitglieder sowie Bundestagspräsidentin Bas und Bundesratspräsident Tschentscher. An Steinmeiers Amtssitz sowie am Bundestag und an anderen zentralen Gebäuden wird die ukrainische Flagge gehisst.

In vielen Städten Deutschlands sind für heute auch Friedens-Demonstrationen angemeldet.

