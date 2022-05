Ein Unwetter hat auch in Paderborn in Nordrhein-Westfalen große Schäden angerichtet. Über 30 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. (Lino Mirgeler/dpa)

Bis zu 40 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, davon mindestens zehn schwer. In Lippstadt meldete die Feuerwehr einen mutmaßlichen Tornado, der ebenfalls große Schäden angerichte. Die Deutsche Bahn berichtet von zahlreichen Störungen im Zugverkehr.

In Rheinland-Pfalz starb ein Mann, als er in einem unter Wasser stehenden Keller einen Stromschlag erlitt. In Mittelfranken in Bayern stürzte eine Holzhütte ein, in der Urlauber Schutz vor einem Unwetter gesucht hatten. 14 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder.

Inzwischen zog das Tief "Emmelinde" in Richtung Osten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Nacht im Süden noch mit teils unwetterartigen Gewittern.

