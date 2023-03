Das Brandenburger Tor in Berlin liegt im Dunkeln. Es wurde wegen der sogenannten "Earth Hour" nicht angestrahlt. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Jeweils um 20.30 Uhr wurde für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Berühmte Sehenswürdigkeit blieben unbeleuchtet - darunter das Brandenburger Tor, das Kolosseum in Rom, die Christusstatue in Rio de Janeiro, das Empire State Building in New York und die Harbour Bridge in Sydney.

Die Aktion geht auf eine Initiative der Umweltschutzorganisation WWF zurück und fand zum 17. Mal statt. Es gehe dabei nicht darum, durch das Lichtausschalten Energie zu sparen, erläuterte der WWF. Vielmehr handele es sich um eine symbolische und friedliche Form des Protests. Russland nahm in diesem Jahr nicht teil. Die Regierung in Moskau hat den WWF als - so wörtlich - "ausländischen Agenten" eingestuft.

