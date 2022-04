Zerstörungen in der ukrainischen Stadt Charkiw nach einem Beschuss durch russische Truppen. (picture alliance / Anadolu / Narciso Contreras)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau heute mitteilte, wurden zuletzt etwa 30 Militärziele - darunter vier Munitionsdepots - mit Raketen beschossen. Zudem habe es ebenso viele Luftangriffe gegeben. Konkret wurden etwa die Städte Charkiw, Barwinkowe und Saporischschja genannt.

Die ukranische Seite berichtete, dass entlang der gesamten Frontlinie in der Region Donezk heftig gekämpft wurde. Die Rede ist vom Beschuss mit Mörsern, Artillerie und Raketenwerfern. Auch in dem belagerten Stahlwerk von Mariupol am Asowschen Meer sei das Militär weiteren russischen Angriffen ausgesetzt. In den Industrieanlagen haben sich neben ukranischen Soldaten zahlreiche Zivilisten verschanzt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.