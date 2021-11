Die Deutsche Bahn soll nach den Einbußen in der Corona-Pandemie nun milliardenschwere Hilfe erhalten.

So sollen von diesem Monat an 2,1 Milliarden Euro an die Konzernsparte DB-Netz ausgezahlt werden, wie der zuständigte Beauftragte der geschäftsführenden Bundesregierung, Ferlemann, ankündigte. Das Geld ist den Angaben zufolge für Benutzungsgebühren des Schienennetzes im Fernverkehr vorgesehen. Der Bund war unlängst von Gewerkschaftsseite kritisiert worden, dass die Hilfen zu langsam kämen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.