In einem Schreiben an die Spitze des Kongresses erklärte Yellen, sie sei zuversichtlich, dass man die Regierungsgeschäfte bis Mitte Dezember finanzieren könne. Danach drohe allerdings der sogenannte "Shutdown". Ohne eine Erhöhung der Schuldenobergrenze käme es dann zu einem teilweisen Regierungsstillstand. Um das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft zu gewährleisten, müsse der US-Kongress die Obergrenze so bald wie möglich anheben oder diese aussetzen. Finanzministerin Yellen hatte bereits vor einer möglichen Finanzkrise und einer Rezession gewarnt, sollte die US-Regierung erstmals ihre Schulden nicht bedienen können.

Das US-Parlament hatte im Oktober einer Erhöhung der Grenze um 480 Milliarden Dollar zugestimmt. Ein drohender Zahlungsausfall wurde damit aber lediglich aufgeschoben.

