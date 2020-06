Der deutsche Zahlungsabwickler Wirecard gerät immer stärker unter Druck. Möglicherweise irreführende Börsen-Pflichtmitteilungen, ungeklärte Milliardensummen auf Treuhandkonten und ein immer noch nicht veröffentlichter Jahresabschluss 2019. Was macht der Dax-Konzern aus dem Landkreis München und welche Probleme hat er? Ein Überblick.

Womit verdient Wirecard sein Geld?

Wirecard befasst sich mit Zahlungsdienstleistungen. Das Unternehmen aus Aschheim kommt beispielsweise ins Spiel, wenn Kunden im Laden oder im Internet mit Kreditkarte bezahlen. Es wickelt die Zahlung ab und sorgt dafür, dass das Geld von den Kartendiensten zu den Händlern kommt.



In Europa arbeitet Wirecard dafür mit Banken zusammen. In anderen Ländern, wo die Firma keine eigene Lizenz hat, funktioniert die Zahlungsabwicklung mit Hilfe von Partnern.



Dieser außereuropäische Teil des Geschäfts steht seit Anfang 2019 im Blickpunkt von Recherchen, die die "Financial Times" angestoßen hat. Sie berichtete wiederholt über vorgetäuschte Umsätze und gefälschte Verträge bei Wirecard in Singapur. Wirecard wies die Anschuldigungen stets als verleumderisch zurück. Die Aktie ging jedoch schon damals auf Achterbahnfahrt.

Von der Gründung bis heute

Wirecard wurde 1999 gegründet. Wie die "Wirtschaftswoche" schreibt, befasste sich das Unternehmen in den Anfängen vor allem mit der Zahlungsabwicklung für Glücksspiel- und Pornoseiten im Internet. Darüber ist auf der Firmen-Website nichts zu erfahren. Dort wird vor allem auf die Gegenwart geschaut: 2018 wurde Wirecard in den Deutschen Aktien-Index aufgenommen. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit 5.800 Mitarbeiter an 26 Standorten und bietet laut Firmenporträt "innovative Mehrwertservices rund um den digitalen Zahlungsverkehr".



Chief Executive Officer (CEO) und Chief Technology Officer (CTO) ist Markus Braun. Er sitzt seit 2002 im Vorstand von Wirecard und leitet das Unternehmen. Der Wirtschaftsinformatiker stammt aus Österreich und hat Wirecard in den vergangenen Jahren groß gemacht. Er hält sieben Prozent der Aktien und ist damit größer Aktionär des Unternehmens.



Kritiker meinen, er führe Wirecard trotz des rasanten Wachstums immer noch wie einen kleinen Mittelständler.

Wie lauten die Vorwürfe gegen Wirecard?

Zum wiederholten Mal hat Wirecard am Donnerstag die Vorstellung des Jahresabschlusses 2019 verschieben müssen. Die Nachricht schlug an der Börse ein wie eine Bombe und schickte die Aktie des Unternehmens auf Talfahrt. Zwischenzeitlich brach der Kurs um mehr als 60 Prozent ein.



Grund für den Absturz: Wirtschaftsprüfer von EY hatten Wirecard ein für den Jahresabschluss erforderliches Testat verweigert. Sie bemängeln, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorliegen. Es geht um 1,9 Milliarden Euro - ein Viertel von Wirecards Bilanzsumme.



Die "Wirtschaftswoche" berichtete Ende Mai ausführlich über Wirecard und seine Treuhandkonten. Demnach wird ein solches Konto gefüllt, indem ausländische Partnerfirmen Gebühren darauf überweisen, die sie Wirecard schulden. Die Konten seien für den Fall gedacht, dass bei abgewickelten Transaktionen etwas schiefgehe. Ende 2018 sollen eine Milliarde Euro darauf gelegen haben. Laut "Wirtschaftswoche" versuchte das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG damals, eine Bankbestätigung zu erhalten, dass das Geld tatsächlich da war - vergeblich.



Auf ein ähnliches Problem scheinen nun die Prüfer von EY gestoßen zu sein. Sie vermuten "Täuschungszwecke" und verweigerten das Testat, was Wirecard unter erheblichen Druck setzt. Denn legt das Unternehmen bis Freitag keinen testierten Jahresabschluss vor, könnten Banken Kredite über zwei Milliarden Euro kündigen.



Die Münchner Staatsanwaltschaft hat angekündigt, auch diese Angelegenheit zu untersuchen. Die Behörde befasst sich schon seit einiger Zeit mit Wirecard. Einerseits wird ermittelt, ob Spekulanten das Unternehmen mit illegalen Kursmanövern attackiert haben. Andererseits wird geprüft, ob die Unternehmensführung zweimal für die Anleger irreführende Informationen veröffentlicht hat. Die Finanzaufsicht Bafin hatte deshalb Strafanzeige gestellt und vor einigen Tagen die Geschäftsräume von Wirecard durchsuchen lassen.

Was sagte das Wirecard-Management?

Das Management um CEO Braun hält es für denkbar, dass Wirecard Opfer eines gigantischen Betrugs geworden ist, und will Strafanzeige gegen unbekannt stellen. Zu den Treuhandkonten erklärte das Unternehmen, die beiden kontenführenden Banken hätten mitgeteilt, dass "die betreffenden Kontonummern nicht zugeordnet werden konnten". Es gebe Hinweise, dass ein Treuhänder "zu Täuschungszwecken" falsche Bestätigungen vorlegt habe, um ein falsches "Vorstellungsbild" der Guthaben zu geben.

Wie reagieren die Anleger?

Für die Deutsche Schutzvereinigung Wertpapierbesitz (DSW) geht es bei Wirecard jetzt "ans Eingemachte". Hauptgeschäftsführer Tüngler sagte dem Deutschlandfunk, das Unternehmen müsse endlich für Transparenz sorgen. Das Management könne sich nicht länger damit herausreden, dass das Geschäftsmodell schwer zu verstehen sei. Nach seinem Eindruck hat Wirecard die Situation selbst "nicht mehr im Griff".



Tüngler meint außerdem, dass die Rolle von EY hinterfragt werden müsse. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte die Jahresabschlüsse von Wirecard jahrelang genehmigt. Erst eine Sonderprüfung des Konkurrenten KPMG brachte Ungereimtheiten ans Licht und zwang laut Tüngler auch EY, "genauer hinzuschauen".



Mehrere Anlegervertreter kündigten an, rechtlich gegen Wirecard vorzugehen. Die Anwaltskanzlei Tilp hatte bereits im Mai Klage gegen Wirecard eingereicht und ein Musterverfahren beantragt. Dieses soll nun erweitert werden. Die Kanzlei sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass Wirecard "mehrfach erheblich gegen deutsches und europäisches Kapitalmarktrecht verstoßen und sich damit gegenüber Anlegern und Investoren schadensersatzpflichtig gemacht hat".



Die Aktionärsvereinigung SdK erklärte, sie lasse gerade prüfen, inwiefern Aktionäre geschädigt wurden. Mögliche Klagen sollten gebündelt werden.



Die Initiative Minderheitsaktionäre forderte personelle Konsequenzen. Wenn Wirecard-Chef Braun nicht selbst "den notwendigen Schluss" ziehe, zurückzutreten und den Weg für eine umfassende Aufklärung freizumachen, müsse der Aufsichtsrat eine Entscheidung treffen, hieß es.