Ein verweigertes Testat für den Jahresabschluss 2019 hat den Bilanzskandal bei Wirecard ans Licht gebracht. Seitdem bleibt bei dem bayerischen Finanzdienstleister kaum ein Stein auf dem anderen, der Dax-Konzern hat einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Überblick über die jüngsten Vorwürfe und Ereignisse.

Wie lauten die aktuellen Vorwürfe?

Das Unternehmen hatte seit Anfang des Jahres mehrfach die Vorstellung seines Abschlusses für 2019 verschoben, zuletzt Donnerstag vergangener Woche. Am 18.06.2020 wurde der Grund dafür bekannt: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verweigerte Wirecard ein für den Abschluss erforderliches Testat. Sie bemängelte, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen.



Inzwischen hat Wirecard eingeräumt, dass die 1,9 Milliarden Euro, die auf den Treunhandkonten liegen sollten, aller Wahrscheinlichkeit nicht existieren. Die Summe entspricht einem Viertel der Bilanzsumme von Wirecard. Das Unternehmen vermutet Betrug, ebenso wie die Wirtschaftsprüfer EY, die die Bilanzen von Wirecard jahrelang geprüft - und für korrekt befunden hatten.



Dabei gab es schon länger Zweifel an dem Finanzdienstler aus Aschheim bei München - spätestens seitdem die "Financial Times" Anfang 2019 eine Reihe von Berichten über das Unternehmen verfasst hatte. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG wurde von Wirecard mit einer Sonderprüfung beauftragt und stieß auf Ungereimtheiten. Danach schaute auch EY genauer hin - und verweigerte Wirecard schließlich das besagte Testat für 2019. EY sieht vermutet ein ausgeklügeltes, weltumspannendes Betrugssystem.

Wozu dienten die Treuhandkonten?

Die "Wirtschaftswoche" berichtete Ende Mai ausführlich über Wirecard und seine Treuhandkonten. Demnach wird ein solches Konto gefüllt, indem ausländische Partnerfirmen Gebühren darauf überweisen, die sie Wirecard schulden. Die Konten sind für den Fall gedacht, dass bei abgewickelten Transaktionen etwas schiefgeht. Ende 2018 sollen eine Milliarde Euro darauf gelegen haben.



Laut "Wirtschaftswoche" versuchte das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG damals, eine Bankbestätigung zu erhalten, dass das Geld tatsächlich da war – vergeblich. Inzwischen haben die betreffenden Banken in den Philippinen erklärt, dass die vermeintlichen Treuhandkonten bei ihnen nicht geführt wurden.



Die Staatsanwaltschaft in München ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung und Marktmanipulation. Auch die Finanzaufsicht Bafin hatte Strafanzeige gestellt und im Juni die Geschäftsräume von Wirecard durchsuchen lassen. Wirecard selbst stellte einen Insolvenzantrag. Die Aktie ist keine zwei Euro mehr wert. Vor Beginn des Bilanzskandals waren es rund 100 Euro.

Die Rolle der deutschen Finanzaufsicht

Inzwischen steht die Bafin aber auch selbst in der Kritik. Die EU-Kommission will untersuchen lassen, ob sie bei der Kontrolle von Wirecard versagt und womöglich gegen EU-Recht verstoßen hat. Das sagte der stellvertretende Kommissionspräsident Dombrovskis der "Financial Times".



Auch Bundesfinanzminister Scholz will, dass als Konsequenz aus dem Fall Wirecard die Aufsichtsstruktur verändert wird. Bafin-Präsident Hufeld gab sich auf einer Konferenz in Frankfurt am Main zerknirscht. Die Ereignisse bei Wirecard seien "ein totales Desaster und eine Schande". Private und öffentliche Institutionen, inklusive seiner eigenen Behörde, hätten versagt. Der Wirtschaftsprüfer Hans Marschdorf, der für Firmen und Regierungen Betrugsfälle in Europa, Kanada und den USA untersucht, warf der Bafin im Deutschlandfunk Versäumnisse vor.

Wie reagiert das Wirecard-Management?

Nach Bekanntwerden der offenbar fehlenden Milliardenbeträge trat der langjährige Vorstandsvorsitzende Markus Braun zurück. Er saß seit 2002 im Vorstand von Wirecard und leitete das Unternehmen. Braun kam in Untersuchungshaft, wurde aber gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro wieder frei gelassen.



Ex-Vorstand Jan Marsalek, der neben Braun das Unternehmen 20 Jahre lang geprägt hatte, hat sich offenbar nach Asien abgesetzt. Er war fristlos entlassen worden, gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Anfänglich hielt er sich auf den Philippinen auf, inzwischen soll er aber auf dem Weg nach China sein. Das teilte Justizminister Guevarra mit.



Zum Interims-Chef von Wirecard wurde der US-Amerikaner James Freis ernannt. Er war von 2007 bis 2012 Chef der Einheit zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im US-Finanzministerium, wie er auf seiner LinkedIn-Seite schreibt. Erst vor wenigen Tagen war er in den Wirecard-Vorstand berufen worden.

Womit hat Wirecard bislang Geld verdient?

Wirecard wurde 1999 gegründet. Wie die "Wirtschaftswoche" schreibt, befasste sich das Unternehmen in den Anfängen vor allem mit der Zahlungsabwicklung für Glücksspiel- und Pornoseiten im Internet. Darüber ist auf der Firmen-Website nichts zu erfahren. Den dort gelisteten Angaben zufolge beschäftigte Wirecard zuletzt weltweit 5.800 Mitarbeiter an 26 Standorten. Seit 2018 war das Unternehmen im Deutschen Aktien-Index.



Das Unternehmen aus Aschheim kam bislang ins Spiel, wenn Kunden im Laden per Smartphone oder im Internet mit Kreditkarte bezahlten. Es wickelte die Zahlung ab und sorgte dafür, dass das Geld von den Kartendiensten zu den Händlern kam. In Europa arbeitete Wirecard dafür mit Banken zusammen. In anderen Ländern, wo die Firma keine eigene Lizenz besitzt, funktionierte die Zahlungsabwicklung mit Hilfe von Partnern - und Treuhandkonten.