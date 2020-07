Im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat ein zentraler Beschuldigter ein Geständnis abgelegt.

Der wegen Betrugsverdachts inhaftierte Ex-Chef der Wirecard-Tochter Cardsystems Middle East habe gegenüber der Staatsanwaltschaft München eine Tatbeteiligung eingeräumt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Anwalt des Verdächtigen. Demnach hat sich der Mandant freiwillig dem Verfahren gestellt. Wirecard war nach Aufdeckung eines 1,9 Milliarden Euro großen Bilanzlochs in die Insolvenz gerutscht. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen Betrugs, Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation gegen mehrere Manager.



In dem Skandal will der Bundesrechnungshof die Rolle der Finanzaufsicht Bafin prüfen. Der Präsident des Rechnungshofs, Scheller, sagte dem Magazin "Der Spiegel", man werde untersuchen, warum die Bafin die Anhaltspunkte auf Probleme bei Wirecard nicht aufgegriffen habe.