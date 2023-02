Online-Modehändler

Der Onlinehändler Zalando reduziert Stellen. (picture alliance / Jens Kalaene)

Die Geschäftsführung teilte in einem Brief an die Mitarbeiter mit, man werde ein Programm starten, an dessen Ende die Stellen wegfielen. Betroffen sei eine Reihe von Abteilungen, darunter die Führungsebene. Zur Begründung hieß es, Zalando sei in den vergangenen Jahren in einigen Bereichen zu stark expandiert. Der Rückenwind aus den Jahren der Corona-Pandemie sei wieder abgeflaut und das wirtschaftliche Umfeld herausfordernder geworden. Zalando beschäftigte zuletzt rund 17.000 Menschen in 25 europäischen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.