Der Versandhändler Zalando startet in den kommenden Tagen ein Pilotprojekt mit wiederverwendbaren Verpackungen.

10.000 Kunden in Skandinavien bekommen dann vier Wochen lang ihre Bestellungen in Versandtaschen der finnischen Firma "Repack" geliefert, teilte der Konzern in Berlin mit. Dadurch werde Verpackungsmüll reduziert. Zudem könne der CO2-Ausstoß in diesem Bereich um bis zu 80 Prozent gesenkt werden, heißt es. Der Kreislauf sieht vor, dass die Kunden die leeren Versandtaschen zusammenfalten und an Zalando zurückschicken. Eine internationale Verbraucherumfrage mit 4.000 Teilnehmern habe im Frühjahr 2019 gezeigt, dass es hierzu die nötige Bereitschaft gebe, führte das Unternehmen aus. Die Versandtaschen bestehen aus recyceltem Material.