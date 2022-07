Seit der Grenzzaun zu Belarus gezogen wurde, kommen weniger Flüchtlinge nach Polen. (Michal Dyjuk/AP/dpa)

Wie der Grenzschutz mitteilte, versuchten im Juni knapp 600 Migranten nach Polen zu gelangen. Im März seien es noch gut 1.770 gewesen.

Der Bau der mehr als fünf Meter hohen Barriere war Ende Juni abgeschlossen worden. Der Zaun wurde als Reaktion auf die Ereignisse im vergangenen Spätsommer und Herbst an der polnisch-belarussischen Grenze errichtet. Damals versuchten tausende von Menschen, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigte den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben.

