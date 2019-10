Das "Literarische Quartett" schrumpft weiter.

Nach Volker Weidermann verlässt auch Christine Westermann zum Ende des Jahres die ZDF-Sendung. Kulturchefin Anne Reidt sagte, Westermann habe mit einer Kombination aus Charme, Humor und literarischem Sachverstand entscheidend zum Erfolg der Sendung beigetragen. Westermann selbst erklärte, das Quartett erlebe einen Umbruch. Es werde ab 2020 neue Wege gehen. Und sie gehe ihre eigenen.



Am Mittwoch hatte Volker Weidemann sein Ausscheiden bekanntgegeben. Er sagte, er wolle sich wieder ganz aufs Schreiben, auf seine Arbeit als Literaturkritiker und als Buchautor konzentrieren. Weidermann war vier Jahre lang Gastgeber der Sendung, die einst von Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ins Leben gerufen und 2015 neu aufgelegt worden war.



Das ZDF will die Literatursendung in neuer Konstellation fortführen und Informationen dazu mitteilen, wenn das Konzept steht. Die letzte Sendung mit Weidemann und Westermann wird am 6. Dezember ausgestrahlt.