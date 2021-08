Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche Gespräche mit Vertretern der radikalislamischen Taliban geführt.

Diese hätten in Katars Hauptstadt Doha stattgefunden, hieß es in Berichten des ZDF. Dabei hätten die Taliban versichert, sich für den Schutz früherer Ortskräfte der Deutschen in Afghanistan einzusetzen. Allerdings bestünden Zweifel am Wert dieser Zusage. Die deutsche Delegation sei von dem Afghanistan-Beauftragten der Bundesregierung, Wieck, geleitet worden. Das Auswärtige Amt bestätigte die Zusammenkunft, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Die Taliban rücken seit Beginn des Abzugs der Nato-Truppen in Afghanistan immer weiter vor und meldeten zuletzt die Einnahme der Provinzhauptstadt Sarandsch an der Grenze zum Iran. Heute früh hatten sie erklärt, den Sprecher der Regierung in Kabul ermordet zu haben.

