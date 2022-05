Innenpolitik

Polizisten reagieren laut dem "ZDF Magazin Royale" bundesweit unzureichend oder gar nicht auf Anzeigen wegen Hass-Kriminalität im Netz. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen kündigte an, seine Ermittlungsmethoden mit anderen Ländern abzugleichen. Hintergrund ist ein Fall, in dem ein und derselbe Täter in Bayern und Baden-Württemberg ausfindig gemacht und inzwischen verurteilt wurde, während die Ermittlungen gegen ihn in NRW ergebnislos blieben. In anderen Bundesländern wurden teils Ermittlungen gegen Polizisten wegen Strafvereitelung im Amt eingeleitet. Die CDU in Schleswig-Holstein teilte mit, in den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gehe es um den Aufbau einer "Cyber-Hundertschaft".

Der CDU-Politiker Polenz rief die Innenministerkonferenz und die Landtage auf, sich des Themas anzunehmen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Kuhle erklärte, es brauche eine bessere Ausstattung von Polizei und Justiz. Zudem sei ein digitales Selbstverständnis der Behörden und eine Reform des Föderalismus nötig. Nach Recherchen des "ZDF Magazin Royale" hatten Polizeibehörden in allen Bundesländern vielfach unzureichend oder gar nicht auf Versuche reagiert, Hass im Netz zur Anzeige zu bringen.

29.05.2022