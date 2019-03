Der ZDF-Korrespondent Jörg Brase darf in die Türkei zurückkehren und wieder von dort aus berichten. Er teilte selbst auf Twitter mit, dass er nun doch seine Pressekarte erhält.

Brase sagte, er habe einen entsprechenden Anruf vom türkischen Presseamt erhalten und werde in Kürze nach Istanbul fliegen. Auf Twitter schreibt er aber auch, sein Kollege Thomas Seibert warte weiter auf die Karte - "und viele andere auch". Brase hatte die Türkei am Sonntag verlassen müssen, gemeinsam mit Seibert, der für den "Tagesspiegel" schreibt. Seibert hatte erst gestern im Dlf gesagt, für ihn sei es ein "indirekter Rauswurf" gewesen.

"Grundsätzlicher Perspektivwechsel"

Zitat Seibert: "Offiziell wurden nie Gründe genannt, weder bei mir noch bei Herrn Brase vom ZDF oder Herrn Gülbeyaz vom NDR. Ich glaube, wir haben es hier mit einem grundsätzlichen Perspektivwechsel der türkischen Politik zu tun, in der Sichtweise auf den Westen. Türkische Regierungspolitiker sind überzeugt, dass der Westen den Aufstieg der Türkei zu einer Großmacht verhindern will, und Ankara sagt jetzt, wir machen das nicht mehr mit."



Die Bundesregierung hatte gegen den Umgang mit deutschen Journalisten in der Türkei protestiert. Auch die EU-Kommission hatte die Regierung in Ankara aufgefordert, die Arbeit ausländischer Reporter nicht zu behindern.