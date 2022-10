Verfassungsschutz

Man glaube, die Öffentlichkeit habe das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten des hessischen Verfassungsschutzes stehe, heißt es auf der dazu eingerichteten Webseite Nach Einschätzung der Rechercheplattform "Exif" handelt es sich im Kern um ein weiteres Zeugnis der - so wörtlich - "desaströsen Arbeitsweise in deutschen Geheimdiensten". Der veröffentlichte Bericht liefere aber keine Aufklärung und keine Antworten auf die relevanten Fragen rund um die rassistische Terrorserie des NSU.