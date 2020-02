Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat Papst Franziskus wegen dessen Haltung zum Zölibat und zur Position der Frauen in der Kirche kritisiert.

Der Präsident der Organisation, Sternberg, erklärte in Bonn, leider finde der Papst nicht den Mut dazu, echte Reformen umzusetzen. Vielmehr befestige er sowohl in Bezug auf den Zugang zum Priesteramt wie auch die Beteiligung von Frauen an Diensten und Ämtern der Kirche, die bestehenden Positionen der römischen Kirche. Zuvor hatte bereits die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands das Papstschreiben als enttäuschend bezeichnet.



Franziskus hatte zuvor auf Vorschläge einer Amazonassynode reagiert. Diese hatte unter anderem angeregt, den Zölibat in abgelegenen Gegenden Südamerikas in Ausnahmefällen zu lockern. Der Papst ging darauf nicht ein. Zugleich lehnte er Weiheämter für Frauen - etwa als Diakoninnen - ab.