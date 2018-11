Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken dringt angesichts der tausenden Missbrauchsfälle durch Geistliche auf eine tiefgreifende Erneuerung der katholischen Kirche.

ZdK-Präsident Sternberg sagte auf der Vollversammlung der Laienorganisation in Bonn, die Kirche müsse Strukturen aufbrechen, die Skandalen in der Vergangenheit Vorschub geleistet hätten. Wenn sich in der nächsten Zeit nicht Einschneidendes tue, werde das verloren gegangene Vertrauen nicht wiederzugewinnen sein. Wörtlich sagte Sternberg: "Es ist jetzt und nicht irgendwann Zeit zum Handeln."



Der ZdK-Präsident forderte außerdem den Aufbau einer unabhängigen Kommission, um die Aufarbeitung und Prävention sexuellen Missbrauchs in den Diözesen zu kontrollieren. Noch nicht verjährte Straftaten und Beschuldigungen müssten an die Justiz weitergeleitet werden.



Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im September eine Studie über sexuellen Missbrauch von Geistlichen vorgestellt. Zwischen 1946 und 2014 wurden demnach fast 3.700 Minderjährige missbraucht.