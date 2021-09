Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hat Unverständnis über die vatikanische Entscheidung zum Verbleib des Kölner Kardinals Woelki im Amt geäußert. Damit werde ein normales und gängiges Verfahren der Verantwortungsübernahme unmöglich gemacht, sagte Sternberg im Deutschlandfunk.

Dennoch sei es bemerkenswert, dass der Vatikan Woelki eine Auszeit vorschreibe. Dies sei kein Sabbatjahr aus Vergnügen, sondern vielmehr eine vorübergehende Amtsenthebung. Fraglich sei, wie es danach weitergehe. Die Zustände im Erzbistum Köln seien so zerrüttet, dass ein breiter Kommunikationsprozess erforderlich sei, um das Verhältnis zu den Gläubigen zu klären, betonte Sternberg.



Gestern hatte die Apostolische Nuntiatur in Rom mitgeteilt, dass Woelki im Amt bleibe, aber bis zum Beginn der Fastenzeit im März eine Auszeit nehmen müsse. Seine Fehler hätten zu einer Vertrauenskrise im Erzbistum beigetragen, hieß es. Woelki war in die Kritik geraten, weil er unter anderem die Veröffentlichung eines Gutachtens über den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt mit Verweis auf rechtliche Gründe verhindert und ein zweites in Auftrag gegeben hatte.

