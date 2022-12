Reformen in der katholischen Kirche

Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Synodalen Weges und Bischof Georg Bätzing, Präsident des Synodalen Weges (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Ein Weg zu neuer Glaubwürdigkeit der Kirche werde nur mit einer inhaltlichen und strukturellen Erneuerung gespurt, sagte Zentralkomitee-Präsidentin Stetter-Karp zum Auftakt der Herbstvollversammlung in Berlin. Der Missbrauchsskandal verlange eine Antwort, die in die Grundfesten der Strukturen der Katholischen Kirche hineinreiche. Im Vatikan und in Deutschland sei diese Erkenntnis offenbar unterschiedlich. Stetter-Karp betonte, die Katholiken in Deutschland würden ihre Reformbewegung "Synodaler Weg" fortsetzen und nach Möglichkeit auch abschließen.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist die oberste Vertretung der Laien in der Katholischen Kirche.

