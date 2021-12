Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (pa/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Sie seien eine Existenzfrage der römisch-katholischen Kirche, sagte Stetter-Karp im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Bei mehr als 200.000 Kirchenaustritten pro Jahr sei es offensichtlich, dass die Reformverweigerung kein Weg in die Zukunft sei. Vor allem den Ausschluss der Frauen vom Weiheamt kritisierte sie.

Stetter-Karp, die bis 2020 Leiterin der Hauptabteilung Caritas im Bistum Rottenburg-Stuttgart war, sagte, sie habe leitende Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung erlebt, die in den vergangenen Jahren aus der Kirche ausgetreten seien. In jüngerer Zeit gingen selbst einstmals Engagierte auf Distanz.

Stetter-Karp war im November zur Nachfolgerin von Thomas Sternberg an die Spitze des Zentralkomitees gewählt worden.

