Katholische Kirche

Gleichgeschlechtliche Trauung in der Berliner Landeskirche (dpa / Wolfram Kastl)

ZdK-Präsidentin Stetter-Karp sagte, das sollten in der katholischen Kirche so schnell wie möglich eine Selbstverständlichkeit werden. Eine Kirche, die glaubwürdig und menschenfreundlich sein möchte, sollte Gottes Segen nicht verweigern, sondern spenden. Konzertierte Aktionen wie die zum zweiten Mal stattfindende Initiative "Liebe gewinnt" seien dann nicht mehr nötig, betonte Stetter-Karp.

Im Rahmen der bundesweiten Aktion werden in diesen Tagen rund 80 Segnungsgottesdienste abgehalten. Mit dem Essener Weihbischof Schepers soll erstmals auch ein Bischof bei einer Segnungsfeier für queere oder nach einer Scheidung wiederverheiratete Menschen zugegen sein. Zudem ist in Magdeburg zum ersten Mal eine solche Segensfeier in einer Bischofskirche geplant.

Die römische Glaubenskongregation hatte vergangenes Jahr bekärftigt, die Kirche habe keine Vollmacht, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu segnen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.