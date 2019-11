Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert, Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare zu ermöglichen.

In einem Beschluss der ZdK-Vollversammlung in Bonn heißt es, wenn Paare für ihr gemeinsames Leben den kirchlich vermittelten Segen Gottes wünschten, dürfe man sie nicht abweisen. Die katholischen Laien appellieren an die örtlichen Bischöfe, nach kirchlichen Normen zu suchen, die solche Feiern ermöglichen. Davon könnten dann auch andere Partnerschaften profitieren, etwa geschiedene Katholiken in einer neuen Beziehung.



In vielen evangelischen Landeskirchen gibt es bereits Segensfeiern für schwule und lesbische Paare. Die katholische Kirche erlaubt sie bislang nicht.