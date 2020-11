Katholische Laienvertreter positionieren sich gegen antimuslimische Hetze.

Bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken wird eine Erklärung vorgestellt, in der Christen und Muslime gemeinsam gegen Islamfeindlichkeit Stellung beziehen. Beides, Islamismus und Islamfeindlichkeit, seien abzulehnen und scharf zu verurteilen sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg zum Auftakt der zweitägigen Beratungen. Zudem äußerte er sich kritisch zur Verwendung des Begriffs "Politischer Islam". Er halte ihn für nicht zielführend. Diese Wortwahl habe "Verhetzungspotenzial", weil Politik mit Gewalt verwechselt werde. Zudem werde damit indirekt das Leitbild einer unpolitischen Religion propagiert, das Christen nicht zu einem Ideal erheben sollten.



Österreichs konservativ-grüne Regierung hatte in der vergangenen Woche umfangreiche Gesetzespläne zum Kampf gegen den Terrorismus vorgestellt. Dazu gehört laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein neuer Straftatbestand "politischer Islam". In Teilen der Union stieß der Vorstoß auf Zustimmung.

